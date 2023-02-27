Во вторник жителей Эстонии ожидают температурные скачки

Днем переменная облачность, по регионам пройдут дожди и мокрый снег, вероятность осадков выше на востоке страны. Ветер западный и северо-западный 5-11, на побережье порывами до 16 м/с.

Температура воздуха до полуночи 1-7 градусов мороза, на юго-востоке страны до -10, на островах и местами на побережье от нуля до 2 градусов тепла, утром потеплеет. Днем от нуля до 4 градуса тепла, вечером похолодает.