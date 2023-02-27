Пн, 27.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Во вторник жителей Эстонии ожидают температурные скачки

BNS
Во вторник жителей Эстонии ожидают температурные скачки
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Зима в Эстонии.
Зима в Эстонии. Фото: Elmo Riig

В ночь на вторник в Эстонии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман. Ветер преимущественно западный 5-12, на северном побережье порывами до 17 м/с.

Днем переменная облачность, по регионам пройдут дожди и мокрый снег, вероятность осадков выше на востоке страны. Ветер западный и северо-западный 5-11, на побережье порывами до 16 м/с.

Температура воздуха до полуночи 1-7 градусов мороза, на юго-востоке страны до -10, на островах и местами на побережье от нуля до 2 градусов тепла, утром потеплеет. Днем от нуля до 4 градуса тепла, вечером похолодает.

Ключевые слова
Новости погоды
Наверх