В ночь на четверг в Эстонии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений, к утру поднимется до 4-10, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 11-17, местами до 22 градусов мороза, на островах и местами на побережье 5-10 градусов мороза.
Мороз крепчает! В ночь на четверг похолодает до -22 градусов
Мороз крепчает! В ночь на четверг похолодает до -22 градусов
Днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами слабые снегопады. Ветер южный и юго-восточный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 4-9 градусов мороза, на островах и западном побережье 0-3 градуса мороза.