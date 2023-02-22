Мороз крепчает! В ночь на четверг похолодает до -22 градусов

В ночь на четверг в Эстонии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений, к утру поднимется до 4-10, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 11-17, местами до 22 градусов мороза, на островах и местами на побережье 5-10 градусов мороза.