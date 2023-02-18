В воскресенье в Эстонии будет бушевать метель

В ночь на воскресенье в Эстонии облачно. Пройдет снег и мокрый снег, местами метель и опасность гололеда. Ветер развернется с юго-восточного на западный, северо-западный 4-9, порывами до 14, на островах и западном побережье 10-15, порывами до 22 м/сек. Температура воздуха -3..+2, на северо-востоке Эстонии до -5°С.

В воскресенье днем облачно. Во многих местах снег, местами метель. Ветер северо-западный, западный 4-9, порывами до 13, на островах и западном побережье 10-15, порывами до 22 м/с, на северо-востоке Эстонии ветер северных направлений 2-7 м/сек. Температура воздуха -2..+2, на северо-востоке Эстонии до -4°С.

В ночь на воскресенье на Чудском озере до полуночи ветер юго-восточный, 4-8, порывами до 12 м/сек. После полуночи ветер переменных направлений, 1-5 м/сек. Пройдет снег. Видимость умеренная или плохая. Температура воздуха 2-4 градуса мороза.