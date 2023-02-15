В четверг на Эстонию опустится туман

Днем также облачная погода, по многим регионам небольшой снег, мокрый снег и дожди, до полудня местами туман. Ветер южный и юго-восточный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от -1 до 3 градусов тепла.