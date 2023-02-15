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В четверг на Эстонию опустится туман

prognoz.ee
В четверг на Эстонию опустится туман
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Туман.
Туман. Фото: Urmas Luik

В ночь на четверг в Эстонии ожидается преимущественно облачная погода, местами небольшие дожди и мокрый снег, на материке вероятен снег. По многим регионам туман. Ветер южных направлений 2-8 м/с, на побережье порывами до 11 м/с.

Днем также облачная погода, по многим регионам небольшой снег, мокрый снег и дожди, до полудня местами туман. Ветер южный и юго-восточный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от -1 до 3 градусов тепла.

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