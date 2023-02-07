В среду в Эстонии будет облачно, осадки в виде мокрого снега или дождя

В ночь на среду в Эстонии будет преимущественно облачно. Местами слабые снегопады, мокрый снег или дожди, возможна наледь. Ветер юго-западный 3-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на юго-востоке страны до 7 градусов мороза, к утру потеплеет.