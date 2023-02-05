Мороз отступает? ⟩ В ближайшие дни температура поднимется выше нуля

В ночь на понедельник до полуночи ожидается облачная погода, снег, после полуночи осадки прекратятся и облачность разрядится. Местами метель. Ветер западных направлений, 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с, после полуночи немного ослабеет. Днем ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный и северный, 3-9 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до -5 , на островах до 1 градуса тепла, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный, 3-9, на на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха ночью 3-9 градусов мороза, местами до 14 градусов мороза, на островах и западном побережье от -3 до 1 градуса тепла, днем от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, до полудня в Юго-Восточной Эстонии до 7 градусов мороза.