По данным Службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается относительно спокойная и даже солнечная погода, по ночам морозы, а в дневное время температура воздуха будет подниматься чуть выше нуля.
Мороз отступает? ⟩ В ближайшие дни температура поднимется выше нуля
В ночь на понедельник до полуночи ожидается облачная погода, снег, после полуночи осадки прекратятся и облачность разрядится. Местами метель. Ветер западных направлений, 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с, после полуночи немного ослабеет. Днем ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный и северный, 3-9 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до -5 , на островах до 1 градуса тепла, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В ночь на вторник ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный, 3-9, на на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха ночью 3-9 градусов мороза, местами до 14 градусов мороза, на островах и западном побережье от -3 до 1 градуса тепла, днем от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, до полудня в Юго-Восточной Эстонии до 7 градусов мороза.
В ночь на среду облачность уплотнится, местами небольшой снег, мокрый снег или дожди. Ветер юго-западный, 4-10, на побережье порывами 13 м/с. Днем ожидается облачная погода, снег, на западе страны местами мокрый снег и дожди. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8, на побережье порывами до 11 м/с, к вечеру в Западной Эстонии переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Юго-Восточной Эстонии до 6 градусов мороза, днем от нуля до 4 градусов тепла, в Юго-Восточной Эстонии до 2 градусов мороза.