Ночь на воскресенье будет морозной

По данным метеослужб, за ночь облака рассеются, и дождя будет мало. Местами туман. Ветер сменит направление с севера на запад и ослабнет до 1-7 м/с. Мороз 4-10 градусов, местами на материке до 15 градусов мороза.

На Чудском озере северо-западный и северный ветер силой 3-7 м/с, с порывами 11 м/с до полуночи. Утром ветер переменится на западный со скоростью 1-4 м/с. Погода без осадков и с хорошей видимостью. Местами возможен туман. Мороз 8-12 градусов.

В воскресенье утром будет облачно, без осадков. Во второй половине дня облачность сгустится, и с северо-запада Эстонии начинает падать снег. Местами возможен лед. Ветер юго-западный и западный усилится до 5-11 м/с, на побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха потеплеет от -1 до -6 градусов в Восточной Эстонии, от -1 до +1 градуса в Западной Эстонии.