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Ночь на воскресенье будет морозной

rus.postimees.ee
Ночь на воскресенье будет морозной
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Снегопад.
Снегопад. Фото: Mihkel Maripuu

Воскресная ночь будет безветренной и холодной, без значительных осадков под влиянием гребня высокого давления, но в течение дня граница низкого давления расширится над Скандинавией и Балтийским морем, а юго-западный ветер усилится.

По данным метеослужб, за ночь облака рассеются, и дождя будет мало. Местами туман. Ветер сменит направление с севера на запад и ослабнет до 1-7 м/с. Мороз 4-10 градусов, местами на материке до 15 градусов мороза.

На Чудском озере северо-западный и северный ветер силой 3-7 м/с, с порывами 11 м/с до полуночи. Утром ветер переменится на западный со скоростью 1-4 м/с. Погода без осадков и с хорошей видимостью. Местами возможен туман. Мороз 8-12 градусов.

В воскресенье утром будет облачно, без осадков. Во второй половине дня облачность сгустится, и с северо-запада Эстонии начинает падать снег. Местами возможен лед. Ветер юго-западный и западный усилится до 5-11 м/с, на побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха потеплеет от -1 до -6 градусов в Восточной Эстонии, от -1 до +1 градуса в Западной Эстонии.

На Чудском озере ветер юго-западный усилится до 5-8 м/с с порывами до 11 м/с. Вечером пойдет снег. Видимость хорошая, но из-за осадков будет ограничена. Мороз 3-6 градусов.

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