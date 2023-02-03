Зима продолжает удивлять: на выходных ожидаются резкие скачки температуры

В ночь на субботу облачно с прояснениями, по регионам снегопады. Ветер северный и северо-западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. По регионам снегопады. Ветер северный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня уляжется. Температура воздуха 1-5 градусов мороза.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 3-8, местами до 13 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями без осадков. Ветер южный и юго-западный 3-9, во второй половине дня на северо-западном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2-6 градусов мороза, на островах и западном побережье до 1 градуса тепла.