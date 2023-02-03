Зима продолжает удивлять: на выходных ожидаются резкие скачки температуры

По данным метеослужбы Эстонии, в ближайшие дни ожидаются как морозы, так и плюсовая температура, а в понедельник суточное колебание температуры воздуха может составлять до 16 градусов.
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В ночь на субботу облачно с прояснениями, по регионам снегопады. Ветер северный и северо-западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. По регионам снегопады. Ветер северный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня уляжется. Температура воздуха 1-5 градусов мороза.
В ночь на воскресенье облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 3-8, местами до 13 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями без осадков. Ветер южный и юго-западный 3-9, во второй половине дня на северо-западном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2-6 градусов мороза, на островах и западном побережье до 1 градуса тепла.
В ночь на понедельник облачно, до полуночи прояснения на юге страны, утром на западе. Снегопады распространятся с северо-запада на юго-восток, местами метели. На западе страны также мокрый снег, наледь. Ветер юго-западный, постепенно переменится на западный и северо-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, к утру уляжется. Температура воздуха на западе страны от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на востоке страны 4-9 градусов мороза, на юго-востоке страны до 13 градусов мороза, к утру поднимется до 0-3 градусов мороза. Днем переменная облачность. Местами возможны легкие снегопады и мокрый снег. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.