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Четверг будет пасмурным, по многим регионам снег

prognoz.ee
Четверг будет пасмурным, по многим регионам снег
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Зима в Эстонии.
Зима в Эстонии. Фото: Mailiis Ollino/Pärnu PM

В ночь на четверг в Эстонии ожидается облачная погода. По многим регионам снег, на островах местами мокрый снег. Ветер переменных направлений 1-6, на островах северных направлений 4-8, порывами до 13 м/с.

Днем ожидается облачная погода, по многим регионам снег. Ветер северо-западный 3-9 м/с, после полудня на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до -4 , на островах местами до 1 градуса тепла, на юго-востоке до 3 градусов тепла, днем от нуля до 3 градусов мороза.

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