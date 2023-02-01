Четверг будет пасмурным, по многим регионам снег

Днем ожидается облачная погода, по многим регионам снег. Ветер северо-западный 3-9 м/с, после полудня на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до -4 , на островах местами до 1 градуса тепла, на юго-востоке до 3 градусов тепла, днем от нуля до 3 градусов мороза.