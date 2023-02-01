В ночь на четверг в Эстонии ожидается облачная погода. По многим регионам снег, на островах местами мокрый снег. Ветер переменных направлений 1-6, на островах северных направлений 4-8, порывами до 13 м/с.
Четверг будет пасмурным, по многим регионам снег
Четверг будет пасмурным, по многим регионам снег
Днем ожидается облачная погода, по многим регионам снег. Ветер северо-западный 3-9 м/с, после полудня на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до -4 , на островах местами до 1 градуса тепла, на юго-востоке до 3 градусов тепла, днем от нуля до 3 градусов мороза.