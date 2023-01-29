Служба погоды Эстонии сообщила, что в ночь на понедельник, 30 января, на Эстонию обрушится непогода: сильный ветер, мокрый снег, снег, местами метель и гололед.
Снегопад, метель и гололед ⟩ На Эстонию надвигается непогода: по всей стране передано предупреждение первой степени
Поэтому синоптики передали по всей Эстонии предупреждение первой степени, что означает, что при определенных условиях погода может представлять опасность.
По всей Эстонии ожидается сильный ветер: в ночь на понедельник на материке усилится юго-западный ветер с порывами до 17, на островах и побережье до 15, порывами до 23 м/с.
На материке ночью и до полудня понедельника ожидается сильный мокрый снег и снегопад. Мокрого снега и снега выпадет 7-15 мм. Из-за скопления мокрого снега могут сломаться ветки и деревья.
Кроме того, по данным Службы погоды, на всей материковой части страны ожидается плохая видимость и температура будет около нуля градусов, что ухудшит дорожные условия. Высока опасность гололеда.
Метель в Восточной и Южной Эстонии (в Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа, Пыльвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вырумаа) также ухудшит дорожные условия, предупреждают синоптики.