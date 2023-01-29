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Снегопад, метель и гололед ⟩ На Эстонию надвигается непогода: по всей стране передано предупреждение первой степени

prognoz.ee
На Эстонию надвигается непогода: по всей стране передано предупреждение первой степени
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Метель.
Метель. Фото: Marianne Loorents

Служба погоды Эстонии сообщила, что в ночь на понедельник, 30 января, на Эстонию обрушится непогода: сильный ветер, мокрый снег, снег, местами метель и гололед.

Поэтому синоптики передали по всей Эстонии предупреждение первой степени, что означает, что при определенных условиях погода может представлять опасность.

Фото: Служба погоды

По всей Эстонии ожидается сильный ветер: в ночь на понедельник на материке усилится юго-западный ветер с порывами до 17, на островах и побережье до 15, порывами до 23 м/с.

На материке ночью и до полудня понедельника ожидается сильный мокрый снег и снегопад. Мокрого снега и снега выпадет 7-15 мм. Из-за скопления мокрого снега могут сломаться ветки и деревья.

Кроме того, по данным Службы погоды, на всей материковой части страны ожидается плохая видимость и температура будет около нуля градусов, что ухудшит дорожные условия. Высока опасность гололеда.

Метель в Восточной и Южной Эстонии (в Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа, Пыльвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вырумаа) также ухудшит дорожные условия, предупреждают синоптики.

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