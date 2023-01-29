Снегопад, метель и гололед ⟩ На Эстонию надвигается непогода: по всей стране передано предупреждение первой степени

Поэтому синоптики передали по всей Эстонии предупреждение первой степени, что означает, что при определенных условиях погода может представлять опасность.

Фото: Служба погоды

По всей Эстонии ожидается сильный ветер: в ночь на понедельник на материке усилится юго-западный ветер с порывами до 17, на островах и побережье до 15, порывами до 23 м/с.

На материке ночью и до полудня понедельника ожидается сильный мокрый снег и снегопад. Мокрого снега и снега выпадет 7-15 мм. Из-за скопления мокрого снега могут сломаться ветки и деревья.

Кроме того, по данным Службы погоды, на всей материковой части страны ожидается плохая видимость и температура будет около нуля градусов, что ухудшит дорожные условия. Высока опасность гололеда.