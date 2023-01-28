Воскресенье принесет дождь и ветер

По данным метеослужбы, в ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег и мокрый снег, а в Западной Эстонии будет дождь. После полуночи с северо-запада дождь прекратится. Местами туман и лед. Ветер юго-западный и западный, 4-9 баллов, порывы 12, в начале ночи на побережье до 15 м/с. Температура воздуха будет от -3 до +2 градусов, на юго-востоке Эстонии в начале ночи ожидается до 6 градусов мороза.

На Чудском озере дуют юго-западный и западный ветры силой 5-9 м/с, с порывами 13 м/с. Время от времени выпадает мокрый снег и мокрый снег, утром дождь прекращается. Видимость хорошая, но с дождем. Температура 1-3, в начале ночи до 5 градусов.

В воскресенье погода также будет облачной с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах пройдет мокрый снег м дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, порывы 11 м/с. Вечером на островах и побережье ветер усилится до 6-11 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура воздуха от -1 до +3 градусов.