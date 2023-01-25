Опять двадцать пять: до конца недели Эстонию ждут новые перепады температуры

В ночь на пятницу облачность рассеется. До полуночи по регионам пройдут снегопады и мокрый снег. Ветер северных направлений, 3-9, до полуночи на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха упадет до 3-9 градусов мороза, на побережье островов до 0 градусов. На дорогах гололедица. Днем переменная облачность. Ветер западных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха 1-4 градуса мороза, на островах от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

В ночь на субботу облачно с прояснениями без осадков. Ветер юго-западный и южный, 4-10, утром на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями. Во второй полвоине дня на северо-запад страны придет зона снегопадов и мокрого снега, которая распространится дальше на юго-восток, ожидаются метели. Вечером на островах также дожди, возможна наледь. Ветер юго-западный и южный, 5-12, на островах и побережье порывами до 15-18 м/с, вечером немного уляжется. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на западе страны 0-2 градуса тепла.