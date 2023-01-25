В четверг в Эстонию придут снегопады и порывистый ветер

Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди и мокрый снег, вечером также снегопады, во второй половине дня, начиная с северо-запада страны, осадки прекратятся. Вероятность наледи возрастет.

Ветер юго-западный и западный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с, в полдень начиная с островов переменится на северо-западный и северный, вечером на островах ненадолго поднимется порывами до 18 м/с.