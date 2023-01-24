В среду в Эстонии пройдут слабые дожди

В ночь на среду в Эстонии будет облачно. На островах и побережье местами слабые дожди. Ветер юго-западный и западный 3-8, порывами до 11, на островах и побережье до 15 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, на западе страны местами до 3 градусов тепла.