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В среду в Эстонии пройдут слабые дожди

prognoz.ee
В среду в Эстонии пройдут слабые дожди
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Зима в Эстонии.
Зима в Эстонии. Фото: Urmas Luik

В ночь на среду в Эстонии будет облачно. На островах и побережье местами слабые дожди. Ветер юго-западный и западный 3-8, порывами до 11, на островах и побережье до 15 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, на западе страны местами до 3 градусов тепла.

Днем облачно. По многим регионам слабые дожди, возможен мокрый снег. Ветер юго-западный и западный 5-10, порывами до 13, на островах и побережье до 17 м/с. Температура воздуха 2-5 градусов тепла.

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