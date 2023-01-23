Завтра Эстонию вновь накроют метели

Днем ожидается облачная погода, снег, метель, на западе страны также и мокрый снег и дожди. Гололедица. После полудня осадки начиная с северо-запада страны понемногу прекратятся. Ветер юго-западный и западный 5-10, порывами 13, на островах и побережье до 17 м/с, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха днем в Центральной и Восточной Эстонии до 2 градусов мороза, на западе страны 1-3 градуса тепла. На дорогах сложные условия.