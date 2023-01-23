По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, после полуночи облачность уплотнится. Местами легкий снег. Утром снег пойдет в Северной Эстонии и постепенно распространится в южном и юго-восточном направлении, местами метель. Ветер юго-западный 3-8, порывами 11, на островах и побережье 7-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, на островах и западном побережье от -2 до 2 градусов тепла.
Завтра Эстонию вновь накроют метели
Завтра Эстонию вновь накроют метели
Днем ожидается облачная погода, снег, метель, на западе страны также и мокрый снег и дожди. Гололедица. После полудня осадки начиная с северо-запада страны понемногу прекратятся. Ветер юго-западный и западный 5-10, порывами 13, на островах и побережье до 17 м/с, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха днем в Центральной и Восточной Эстонии до 2 градусов мороза, на западе страны 1-3 градуса тепла. На дорогах сложные условия.