По данным службы погоды Эстонии, на предстоящей неделе предстоит околонулевая температура воздуха, условия на дорогах будут осложнять снег, метели и дожди.
И то, и другое: на новой неделе ожидаются как минимум три вида осадков
В ночь на вторник облачно с прояснениями. К утру на север страны придет зона осадков, которая медленно распространится на юг и юго-восток. Пройдут снегопады, местами метели, на островах и побережье также мокрый снег и дождь, возможна наледь. Ветер юго-западный, 3-8, порывами до 11, на островах и побережье 7-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на островах и западном побережье от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Условия на дорогах сложные.
Днем облачно. По многим регионам снегопады и местами метели. На островах и побережье также мокрый снег и дождь, сохранится вероятность наледи. Во второй половине дня начиная с северо-запада осадки постепенно прекратятся. Ветер юго-западный и западный, 5-10, порывами до 13, на островах и побережье до 17 м/с. Вечером ветер немного уляжется. Температура воздуха в Центральной и Восточной Эстонии 0-2 градуса мороза, на западе страны 1-3 градуса тепла. Условия на дорогах сложные.
В ночь на среду облачно. На островах и побережье местами слабые дожди. Ветер юго-западный и западный, 3-8, порывами до 11, на островах и побережье до 15 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, на западе страны местами до 3 градусов тепла. Днем облачно. По многим регионам слабые дожди, возможен мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 5-10, порывами до 13, на островах и побережье до 17 м/с. Температура воздуха 2-5 градусов тепла.
В ночь на четверг облачно. По многим регионам дожди, возможен мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1-4 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди и мокрый снег, вечером также снегопады, во второй половине дня начиная с северо-запада страны осадки прекратятся. Вероятность наледи возрастет.
Ветер юго-западный и западный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с, в полдень начиная с островов переменится на северо-западный и северный, вечером на островах ненадолго поднимется порывами до 18 м/с. Температура воздуха 2-5 градусов тепла, во второй половине дня похолодает. Вечером на севере страны 0-2 градуса мороза, на юге 0-2 градуса тепла.