И то, и другое: на новой неделе ожидаются как минимум три вида осадков

В ночь на вторник облачно с прояснениями. К утру на север страны придет зона осадков, которая медленно распространится на юг и юго-восток. Пройдут снегопады, местами метели, на островах и побережье также мокрый снег и дождь, возможна наледь. Ветер юго-западный, 3-8, порывами до 11, на островах и побережье 7-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на островах и западном побережье от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Условия на дорогах сложные.

Днем облачно. По многим регионам снегопады и местами метели. На островах и побережье также мокрый снег и дождь, сохранится вероятность наледи. Во второй половине дня начиная с северо-запада осадки постепенно прекратятся. Ветер юго-западный и западный, 5-10, порывами до 13, на островах и побережье до 17 м/с. Вечером ветер немного уляжется. Температура воздуха в Центральной и Восточной Эстонии 0-2 градуса мороза, на западе страны 1-3 градуса тепла. Условия на дорогах сложные.