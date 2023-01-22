Служба погоды Эстонии: в понедельник ожидается до десяти градусов мороза

На юго-востоке страны местами возможны слабые снегопады. Местами туманы. До полуночи ветер восточных направлений, 2-8 м/с, после полуночи слабый, переменных направлений. Температура воздуха 2-8, при продолжительных прояснениях до 10 градусов мороза.

Днем облачно с прояснениями. Местами возможны легкие снегопады. Ветер западных направлений, 3-9, к вечеру на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0-6 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла.