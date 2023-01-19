В пятницу в Эстонии ожидаются слабые дожди

В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно с прояснениями. По регионам слабые дожди и мокрый снег. До полуночи ветер юго-западный и западный, после полуночи преимущественно южный и юго-западный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 1-4 градуса мороза, на побережье до 2 градусов тепла. На дорогах высокая вероятность гололедицы.