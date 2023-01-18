В ночь на четверг в Эстонии будет облачно. Зона снегопадов и мокрого снега распространится по всей материковой части страны, местами также пройдут дожди. Ветер восточных направлений 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. После полуночи на островах и западном побережье ветер будет северный и северо-западный, в материковой части страны также южный, поднимется до 5-11, порывами до 16 м/с, утром, начиная с островов, западный. Температура воздуха 0-3 градуса тепла, к утру на востоке страны поднимется до 5 градусов тепла.
В четверг в Эстонии будет ветрено, но тепло
В четверг в Эстонии будет ветрено, но тепло
Днем облачно с прояснениями. На западе страны по многим регионам снегопады и мокрый снег, на востоке страны мокрый снег и дожди, во второй половине дня, начиная с запада, вероятность осадков сократится.
Ветер на востоке страны южный и юго-западный, на западе страны западный и северо-западный 5-11, порывами до 16 м/с. Во второй половине дня ветер по всей стране юго-западный и западный 5-12, порывами до 16, на северном побережье до 18 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.