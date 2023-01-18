В четверг в Эстонии будет ветрено, но тепло

В ночь на четверг в Эстонии будет облачно. Зона снегопадов и мокрого снега распространится по всей материковой части страны, местами также пройдут дожди. Ветер восточных направлений 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. После полуночи на островах и западном побережье ветер будет северный и северо-западный, в материковой части страны также южный, поднимется до 5-11, порывами до 16 м/с, утром, начиная с островов, западный. Температура воздуха 0-3 градуса тепла, к утру на востоке страны поднимется до 5 градусов тепла.