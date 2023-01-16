Срочное предупреждение ⟩ В Эстонии бушует штормовой ветер

Ранним утром основные и второстепенные дороги страны в основном мокрые. Температура воздуха и дорог везде положительная, но на второстепенных дорогах Юго-Восточной Эстонии все же можно встретить скользкие участки. Температура воздуха 1-4 градуса тепла.

На западном побережье дует южный и юго-западный ветер 12-17, порывами 22, в западной части Хийумаа и Сааремаа до 25 м/с, что может стать причиной падения деревьев и веток на дороги. Во многих местах идет дождь. Погода ветреная и штормовая.

В связи с сильным ветром синоптики передали по всей стране предупреждение первого (желтого) уровня, что означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.