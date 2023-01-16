Пн, 16.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Срочное предупреждение ⟩ В Эстонии бушует штормовой ветер

prognoz.ee
В Эстонии бушует штормовой ветер
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Штормовой ветер в Таллинне.
Штормовой ветер в Таллинне. Фото: Sander Ilvest

Департамент транспорта предупреждает, что в понедельник, 16 января, в Эстонии бушует штормовой ветер. Служба погоды объявила по всей стране предупреждение первого уровня. 

Ранним утром основные и второстепенные дороги страны в основном мокрые. Температура воздуха и дорог везде положительная, но на второстепенных дорогах Юго-Восточной Эстонии все же можно встретить скользкие участки. Температура воздуха 1-4 градуса тепла.

На западном побережье дует южный и юго-западный ветер 12-17, порывами 22, в западной части Хийумаа и Сааремаа до 25 м/с, что может стать причиной падения деревьев и веток на дороги. Во многих местах идет дождь. Погода ветреная и штормовая.

В связи с сильным ветром синоптики передали по всей стране предупреждение первого (желтого) уровня, что означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.

Фото: скриншот
Ключевые слова
Новости погоды
Наверх