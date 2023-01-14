Служба погоды Эстонии: в ближайшие дни перепадов температуры не будет

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 5-11, порывами до 15, на островах и побережье 12-15, порывами до 22 м/с. Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, вечером вероятность осадков невелика. Ветер южный и юго-западный, 6-11, порывами до 15, на островах и побережье 10-15, порывами 20 м/с, после полудня ветер ослабеет. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов тепла, днем 2- 5 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, утром на юго-востоке страны местами небольшой снег. Ветер юго-западный и южный, 5-10, на побережье порывами 14 м/с, после полуночи сменит направление на юго-восточное, 3-9 м/с, на островах к утру усилится порывами 15 м/с. Днем ожидается облачная погода, снег и мокрый снег распространятся с юга на север, местами возможны дожди и гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха ночью от -3 до 1 градуса тепла, днем от нуля до 3 градусов тепла.