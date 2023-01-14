Слякоть никуда не уходит: завтра в Эстонии ожидается мокрый снег

Утром к островам подойдет зона интенсивных осадков, которая распространится на материк. Ветер южный и юго-восточный, 5-11, порывами 13, на побережье до 16 м/с, утром сменит направление на юго-восточное и усилится. Температура воздуха ночью - от 0 до 4 градусов тепла.

Днем ожидается облачная погода, дожди и мокрый снег, местами осадки будут интенсивными. Вечером, начиная с запада страны, количество осадком начнет уменьшаться, ожидаются прояснения. Ветер южный и юго-западный, 7-12, порывами до 18 м/с, на побережье 12-17 м/с, порывами 25 м/с. Во второй половине дня ветер сменит направление на юго-западное и немного ослабеет. Температура воздуха днем 1-5 градусов тепла.