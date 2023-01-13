Оттепель задержится в Эстонии как минимум на несколько дней

В ночь на субботу в Эстонии будет облачно. До полуночи по многим регионам, а после полуночи местами, пройдут дожди и мокрый снег. Ветер южных направлений 5-11, на побережье порывами до 14-16 м/с. Температура воздуха 1-4 градусов тепла. Днем облачно. По многим регионам дожди, местами мокрый снег. Ветер южный и юго-западный 5-12, порывами до 14, на побережье 17 м/с. Температура воздуха 2-5 градусов тепла.

В ночь на воскресенье преимущественно облачно. По регионам дожди и мокрый снег, к утру на острова придет плотная зона мокрого снега и дождей, которая распространится по стране на восток. Ветер южных направлений 4-10, утром поднимется южный и юго-восточный 6-12, порывами до 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 0-3 градуса тепла. Днем облачно. Пройдут дожди и мокрый снег, вечером начиная с запада осадки станут реже. Ветер юго-восточный и южный 6-12, порывами до 17, на островах и побережье 12-15, порывами до 22 м/с. Температура воздуха 1-3 градуса тепла.