В пятницу видимость на дорогах может быть ограничена из-за тумана

Рано утром дорожное покрытие на основных государственных дорогах в Восточной Эстонии мокрое от смеси снега и соли, в других местах - слякоть. Температура на дорогах в Ида-Вирумаа и Вырумаа чуть ниже нуля, в других местах положительная.