Департамент транспорта Эстонии предупреждает, что в пятницу, 13 января, из-за тумана видимость на дорогах может быть ограничена.
В пятницу видимость на дорогах может быть ограничена из-за тумана
В пятницу видимость на дорогах может быть ограничена из-за тумана
Рано утром дорожное покрытие на основных государственных дорогах в Восточной Эстонии мокрое от смеси снега и соли, в других местах - слякоть. Температура на дорогах в Ида-Вирумаа и Вырумаа чуть ниже нуля, в других местах положительная.
Температура воздуха по всей Эстонии положительная. По прогнозу синоптиков, днем будет облачно. Из осадков - дождь или мокрый снег. Видимость на дорогах затруднена или ограничена из-за тумана.