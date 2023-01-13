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В пятницу видимость на дорогах может быть ограничена из-за тумана

BNS
В пятницу видимость на дорогах может быть ограничена из-за тумана
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Туман. Фото иллюстративное.
Туман. Фото иллюстративное. Фото: Mailiis Ollino

Департамент транспорта Эстонии предупреждает, что в пятницу, 13 января, из-за тумана видимость на дорогах может быть ограничена.

Рано утром дорожное покрытие на основных государственных дорогах в Восточной Эстонии мокрое от смеси снега и соли, в других местах - слякоть. Температура на дорогах в Ида-Вирумаа и Вырумаа чуть ниже нуля, в других местах положительная.

Температура воздуха по всей Эстонии положительная. По прогнозу синоптиков, днем ​​будет облачно. Из осадков - дождь или мокрый снег. Видимость на дорогах затруднена или ограничена из-за тумана.

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