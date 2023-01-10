Среда в Эстонии будет снежной и ветреной

Днем также ожидается облачная погода, до полудня местами небольшие осадки, после полудня мокрый снег и дожди распространятся с западных островов на запад материковой части страны, вечером снег и мокрый снег ожидаются в Центральной Эстонии, возможна метель, по многим регионам гололед.

Ветер южный и юго-восточный 5-11, порывами 14, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 3 градусов тепла, на юго-востоке страны до 2 градусов мороза, днем от нуля до 3 градусов тепла, на востоке материковой части страны от нуля до 2 градусов мороза.