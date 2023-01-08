Без шапки не выходить: завтра по всей Эстонии ожидаются снег и метель

В ночь на понедельник облачно с прояснениями, местами снег. После полуночи новая зона осадков в виде снега распространится с островов по всей Западной Эстонии, начнется метель. Ветер юго-восточный 4-9, порывы 13, на островах и побережье 8-13, порывы до 18 м/сек. Температура воздуха -6..-12, на островах и западном побережье 0..-5°C.

В понедельник днем в Эстонии также облачно. Снег и метели распространятся по всей Эстонии, на островах также мокрый снег и опасность ледяного дождя, вечером осадки поредеют. Ветер юго-восточный 5-10, порывы 14, на островах и побережье 8-13, порывы до 18 м/сек. Температура воздуха -4..-8, на островах и западном побережье -3..+1°C.