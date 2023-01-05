Шапка и шарф обязательны: пятница в Эстонии выдастся крайне морозной

В ночь на пятницу в Эстонии ожидается переменная облачность. После полуночи местами могут быть кратковременные снегопады, на побережье метели. Ветер преимущественно северо-восточный 4-10, на побережье порывами до 13, до полуночи до 16 м/с. На западе страны и северном побережье температура воздуха 5-13, на востоке страны 14-17, местами до 20 градусов мороза.