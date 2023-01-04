Погода в четверг: жителям Эстонии следует готовиться к сильному ветру

В ночь на четверг в Эстонии будет преимущественно облачно с прояснениями, местами кратковременные снегопады. На юго-западе страны облачность плотнее, а снегопады сильнее. Метели. Ветер восточный и северо-восточный 7-11, порывами до 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 22 м/с. На островах температура воздуха 1-6, в материковой части страны 7-13 градусов мороза.