В ночь на среду в Эстонии будет облачно с прояснениями. По многим регионам снег и мокрый снег. На материковой части страны ветер переменных направлений 1-6, на островах северо-западный 5-10, порывами до 15 м/с. Утром ветер уляжется. Температура воздуха 0-4 градуса мороза, на северо-востоке страны до 7 градусов мороза.
В среду Эстонию ожидают снегопады и легкий мороз
В среду Эстонию ожидают снегопады и легкий мороз
Днем облачно с прояснениями, по регионам небольшие снегопады. Ветер переменных направлений 2-8 м/с. Вечером поднимется ветер восточных направлений. Температура воздуха 0-4 градуса мороза, на северо-востоке страны до 7 градусов мороза.