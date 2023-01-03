В среду Эстонию ожидают снегопады и легкий мороз

В ночь на среду в Эстонии будет облачно с прояснениями. По многим регионам снег и мокрый снег. На материковой части страны ветер переменных направлений 1-6, на островах северо-западный 5-10, порывами до 15 м/с. Утром ветер уляжется. Температура воздуха 0-4 градуса мороза, на северо-востоке страны до 7 градусов мороза.