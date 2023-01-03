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В среду Эстонию ожидают снегопады и легкий мороз

prognoz.ee
В среду Эстонию ожидают снегопады и легкий мороз
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Зима в Эстонии.
Зима в Эстонии. Фото: Elmo Riig

В ночь на среду в Эстонии будет облачно с прояснениями. По многим регионам снег и мокрый снег. На материковой части страны ветер переменных направлений 1-6, на островах северо-западный 5-10, порывами до 15 м/с. Утром ветер уляжется. Температура воздуха 0-4 градуса мороза, на северо-востоке страны до 7 градусов мороза.

Днем облачно с прояснениями, по регионам небольшие снегопады. Ветер переменных направлений 2-8 м/с. Вечером поднимется ветер восточных направлений. Температура воздуха 0-4 градуса мороза, на северо-востоке страны до 7 градусов мороза.

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