В ночь на вторник в Эстонии будет облачно. Пройдут дожди и мокрый снег, на северо-востоке страны ожидаются снегопады. К утру осадки перейдут в снегопады и в Северной и Центральной Эстонии. Возможна наледь. Ветер юго-восточный и восточный 4-10 м/с, утром северных направлений. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Завтра в Эстонии будет довольно тепло, но во многих регионах пройдут снегопады
Завтра в Эстонии будет довольно тепло, но во многих регионах пройдут снегопады
Днем преимущественно облачно. По многим регионам снегопады и мокрый снег, местами также дожди. Ветер преимущественно северных направлений 2-8, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. На дорогах возможна гололедица.
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