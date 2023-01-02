Завтра в Эстонии будет довольно тепло, но во многих регионах пройдут снегопады

В ночь на вторник в Эстонии будет облачно. Пройдут дожди и мокрый снег, на северо-востоке страны ожидаются снегопады. К утру осадки перейдут в снегопады и в Северной и Центральной Эстонии. Возможна наледь. Ветер юго-восточный и восточный 4-10 м/с, утром северных направлений. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.