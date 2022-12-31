Служба погоды дала по всей Эстонии предупреждение первой степени

Хотя степень предупреждения одинакова для материковой части страны и островов, сила ветра в разных уездах различается.

На больших островах, в Пярнумаа и Ляэнемаа ветер южный и юго-восточный, во второй половине дня юго-западный, 17-22 м/с.

В уездах Харью, Ида-Виру и Ляэне-Виру ветер южный и юго-восточный порывами до 15, на побережье до 18 м/с.

В уездах Йыгева, Ярва, Пылва, Рапла, Тарту, Вильянди, Выру и Валга ветер южный и юго-восточный порывами до 15 м/с.

В северной части Финского залива ветер южный и юго-западный, 13-16, порывами до 23 м/с.