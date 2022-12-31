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Служба погоды дала по всей Эстонии предупреждение первой степени

BNS
Служба погоды дала по всей Эстонии предупреждение первой степени
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Pilt videost

Служба погоды в субботу дала по всей Эстонии предупреждение первой степени о сильном ветре.

Хотя степень предупреждения одинакова для материковой части страны и островов, сила ветра в разных уездах различается.

На больших островах, в Пярнумаа и Ляэнемаа ветер южный и юго-восточный, во второй половине дня юго-западный, 17-22 м/с.

В уездах Харью, Ида-Виру и Ляэне-Виру ветер южный и юго-восточный порывами до 15, на побережье до 18 м/с.

В уездах Йыгева, Ярва, Пылва, Рапла, Тарту, Вильянди, Выру и Валга ветер южный и юго-восточный порывами до 15 м/с.

В северной части Финского залива ветер южный и юго-западный, 13-16, порывами до 23 м/с.

В западной части Финского залива, на Рижском заливе и в проливе Вяйнамери ветер южный и юго-восточный, во второй половине дня юго-западный, 15, порывами до 21 м/с.

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