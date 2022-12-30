Эстонию в последний день уходящего года ждет оттепель

В ночь на субботу, 31 декабря, будет облачно с прояснениями, по отдельным регионам кратковременные дожди. Утром на острова придет зона плотных дождей и мокрого снега. Ветер юго-западный и южный 5-9, порывами до 12, на островах и западном побережье поднимется южный и юго-восточный 8-12, порывами до 15, утром до 21 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Днем облачно. Зона плотных дождей и мокрого снега пройдет по стране на восток. Во второй половине дня начиная с островов облачность рассеется и осадки станут реже. Ветер южный и юго-западный 7-12, порывами до 15, на побережье 9-14, порывами до 22 м/с, во второй половине дня постепенно уляжется. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.

В ночь на воскресенье, 1 января, облачность уплотнится. Зона дождей распространится по стране, вдали от побережья также возможен мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 5-9, на Рижском заливе и юге страны 7-12, порывами до 18 м/с, после полуночи начиная с северо-запада страны переменится на западный и северо-западный, к утру уляжется. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.