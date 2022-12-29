В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно. Пройдут мокрый снег и дожди, на северо-востоке страны до полуночи также снегопады, к утру осадки станут реже. Ветер юго-восточный, затем юго-западный, 5-11, на побережье порывами до 17 м/с.
В пятницу в Эстонии вновь ожидается плюсовая температура
В пятницу в Эстонии вновь ожидается плюсовая температура
Днем температура воздуха 0-4 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.
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