В пятницу в Эстонии вновь ожидается плюсовая температура

В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно. Пройдут мокрый снег и дожди, на северо-востоке страны до полуночи также снегопады, к утру осадки станут реже. Ветер юго-восточный, затем юго-западный, 5-11, на побережье порывами до 17 м/с.