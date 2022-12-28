В ночь на четверг в Эстонии уплотнится облачность. На юге страны по многим регионам пройдут снегопады, на островах также мокрый снег и дожди. Ветер юго-восточный 3-9, на островах утром порывами до 14 м/с. Температура воздуха до полуночи 3-9, местами 12 градусов мороза, на островах и западном побережье от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, к утру потеплеет.
В четверг на Эстонию обрушатся метели и сильный ветер
В четверг на Эстонию обрушатся метели и сильный ветер
Днем облачно. Во второй половине дня зона плотных осадков в виде мокрого снега и дождей распространится с юго-запада на северо-восток, на востоке страны также снегопады и метели. Возможна гололедица. Ветер юго-восточный 5-11, на островах и побережье порывами до 17 м/с, вечером на островах юго-западный. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.