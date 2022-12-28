В четверг на Эстонию обрушатся метели и сильный ветер

В ночь на четверг в Эстонии уплотнится облачность. На юге страны по многим регионам пройдут снегопады, на островах также мокрый снег и дожди. Ветер юго-восточный 3-9, на островах утром порывами до 14 м/с. Температура воздуха до полуночи 3-9, местами 12 градусов мороза, на островах и западном побережье от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, к утру потеплеет.