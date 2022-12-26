Если сегодня еще достаточно холодно, то первый день наступающего года принесет температуру с таким же числом на термометре, только вот минус сменится на плюс.
Какая погода ожидает нас на Новый год?
Какая погода ожидает нас на Новый год?
Сегодня субциклон формируется в Североатлантической впадине низкого давления в Балтийском море и движется на север. Завтра наша погода будет определяться гребнем высокого давления с центром на Балканах. В четверг в Северном море будет сильное понижение давления, и его впадина сместится с юга на север над странами Балтии.
В пятницу восточная граница низкого давления принесет нам больше теплого и влажного океанского воздуха. В субботу между Исландией и Скандинавией пройдет центр мощного низкого давления, его теплый южный сектор будет формировать нашу погоду. В воскресенье и понедельник пониженное давление сдвинется дальше на север, западный поток ослабнет, а погода постепенно похолодает.