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Какая погода ожидает нас на Новый год?

Марко Каасик
Какая погода ожидает нас на Новый год?
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Новый год.
Новый год. Фото: Remo Tõnismäe

Если сегодня еще достаточно холодно, то первый день наступающего года принесет температуру с таким же числом на термометре, только вот минус сменится на плюс.

Сегодня субциклон формируется в Североатлантической впадине низкого давления в Балтийском море и движется на север. Завтра наша погода будет определяться гребнем высокого давления с центром на Балканах. В четверг в Северном море будет сильное понижение давления, и его впадина сместится с юга на север над странами Балтии.

В пятницу восточная граница низкого давления принесет нам больше теплого и влажного океанского воздуха. В субботу между Исландией и Скандинавией пройдет центр мощного низкого давления, его теплый южный сектор будет формировать нашу погоду. В воскресенье и понедельник пониженное давление сдвинется дальше на север, западный поток ослабнет, а погода постепенно похолодает.

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