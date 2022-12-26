Какая погода ожидает нас на Новый год?

Сегодня субциклон формируется в Североатлантической впадине низкого давления в Балтийском море и движется на север. Завтра наша погода будет определяться гребнем высокого давления с центром на Балканах. В четверг в Северном море будет сильное понижение давления, и его впадина сместится с юга на север над странами Балтии.