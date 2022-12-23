В субботу в Эстонии немного похолодает

В ночь на субботу в Эстонии будет облачно. По многим регионам снегопады, мокрый снег и дожди, после полуночи осадки станут реже и облачность рассеется. Ветер по всей стране западный и северо-западный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха к утру 4-9, местами до 12 градусов мороза, на морском побережье от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла. На дорогах очень высокий риск гололедицы.