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Сегодня на Таллинн обрушится ледяной дождь

prognoz.ee
Сегодня на Таллинн обрушится ледяной дождь
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Ледяной дождь в этом году 23 февраля стал причиной чрезвычайно скользких дорог. Аналогичную ситуацию прогнозируют и на 10 декабря.
Ледяной дождь в этом году 23 февраля стал причиной чрезвычайно скользких дорог. Аналогичную ситуацию прогнозируют и на 10 декабря. Фото: Remo Tõnismäe

Согласно метеопрогнозу, 20 декабря в Таллинне существует вероятность ледяного дождя, предположительно в период с 15 до 20 часов.

По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, партнерам города дано указание находиться в состоянии повышенной готовности к борьбе с гололедом в условиях ледяного дождя, в особенности в наиболее опасных местах, таких как подъемы и лестницы.

«На наиболее активно используемых 286 городских остановках общественного транспорта установлены контейнеры с крошкой, чтобы при необходимости люди могли использовать ее для борьбы с гололедом на месте. В случае ледяного дождя партнеры города установят в местах, представляющих наибольшую опасность, дополнительные мешки с гранитной крошкой, районные управы также распределят их среди квартирных товариществ, – сказал Сульг. – Просим всех участников движения быть предельно осторожными, потому что движение по проезжей части и тротуарам в условиях ледяного дождя становится сложным и опасным. Рекомендуем горожанам хорошо продумать свои поездки и по возможности ограничить их».

Ледяной дождь ночью и на следующий день должен смениться плюсовой температурой воздуха, поэтому влияние ледяного дождя на ситуацию на дорогах скорее всего будет непродолжительным.

Вместе с тем Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за очистку многих тротуаров несет ответственность собственник прилегающей к дороге недвижимости, который при необходимости должен осуществлять и противогололедную обработку тротуаров.

Для борьбы с гололедом следует использовать гранитную крошку диаметром 2–6 мм. Использование золы, песка или хлоридов не допускается. Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами частных домов гранитную крошку – об этом можно узнать у районных управ.

С вопросами и замечаниями по поводу обслуживания улиц можно обращаться по номеру городской помощи 14410.

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