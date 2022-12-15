В пятницу Эстонию накроют снегопады и туманы

В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно с прояснениями. По многим регионам снегопады, на побережье островов также мокрый снег, туманы. Ветер южных направлений 2-8, в районе Рижского залива порывами до 12 м/с. Температура воздуха до полуночи 9-15, местами до 18, на островах и западном побережье 1-7 градусов мороза, утром потеплеет.