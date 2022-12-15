В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно с прояснениями. По многим регионам снегопады, на побережье островов также мокрый снег, туманы. Ветер южных направлений 2-8, в районе Рижского залива порывами до 12 м/с. Температура воздуха до полуночи 9-15, местами до 18, на островах и западном побережье 1-7 градусов мороза, утром потеплеет.
В пятницу Эстонию накроют снегопады и туманы
В пятницу Эстонию накроют снегопады и туманы
Днем облачно с прояснениями. По многим регионам снегопады и туманы. Ветер преимущественно южных направлений 3-9, в районе Рижского залива порывами до 12 м/с. Температура воздуха 4-10, на островах и местами на побережье до 3 градусов мороза.