Снегопад и поземка: что ждет жителей Эстонии завтра

По данным Cлужбы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная погода. Зона снегопадов распространится по всей стране, местами ожидается поземка (ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом), на островах также пройдет мокрый снег. Ветер южных направлений, 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов мороза, на побережье островов местами до 1 градуса тепла.