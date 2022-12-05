Во вторник, 6 декабря, в Эстонии ожидаются снегопады, местами мокрый снег и дожди. Сохраняется опасность гололеда.
Снегопад и поземка: что ждет жителей Эстонии завтра
Снегопад и поземка: что ждет жителей Эстонии завтра
По данным Cлужбы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная погода. Зона снегопадов распространится по всей стране, местами ожидается поземка (ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом), на островах также пройдет мокрый снег. Ветер южных направлений, 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов мороза, на побережье островов местами до 1 градуса тепла.
Днем облачно. Пройдет снег, местами поземка. На островах и западном побережье снег перейдет в мокрый снег и дождь, ожидается гололедица. Ветер южных направлений, 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 1-4 градуса мороза, на островах и западном побережье 0-3 градуса тепла.