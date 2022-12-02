Эстонию ждут морозные выходные

В ночь на субботу ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, местами 15 градусов мороза, днем 3-9 градусов мороза, на побережье Сааремаа около нуля.

В ночь на воскресенье ожидается облачная погода, около полуночи у Рижского залива и в Южной Эстонии пойдет снег, осадки распространятся в северном направлении. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Днем ожидается облачная погода, временами снег. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-8 градусов мороза, на побережье Сааремаа около нуля, днем 1-6 градусов мороза, на островах местами до 1 градуса тепла.