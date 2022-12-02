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Эстонию ждут морозные выходные

BNS
Эстонию ждут морозные выходные
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Природа Ярвамаа.
Природа Ярвамаа. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

По данным метеослужбы Эстонии, в ближайшие дни и в дневные, и в ночные часы ожидаются преимущественно минусовые температуры.

В ночь на субботу ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, местами 15 градусов мороза, днем 3-9 градусов мороза, на побережье Сааремаа около нуля.

В ночь на воскресенье ожидается облачная погода, около полуночи у Рижского залива и в Южной Эстонии пойдет снег, осадки распространятся в северном направлении. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Днем ожидается облачная погода, временами снег. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-8 градусов мороза, на побережье Сааремаа около нуля, днем 1-6 градусов мороза, на островах местами до 1 градуса тепла.

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