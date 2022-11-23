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Четверг принесет мороз и снегопады

prognoz.ee
Четверг принесет мороз и снегопады
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Шоссе Таллинн-Лухамаа.
Шоссе Таллинн-Лухамаа. Фото: Margus Ansu

В ночь на четверг в Эстонии будет облачно. Преимущественно на западе страны местами легкие снегопады, на побережье островов также мокрый снег. Ветер юго-восточный и восточный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье островов местами до 1 градуса тепла.

Днем облачно с прояснениями. Преимущественно на западе страны местами легкие снегопады, на побережье островов также мокрый снег. Ветер юго-восточный и восточный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье островов местами до 1 градуса тепла.

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