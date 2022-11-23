Четверг принесет мороз и снегопады

В ночь на четверг в Эстонии будет облачно. Преимущественно на западе страны местами легкие снегопады, на побережье островов также мокрый снег. Ветер юго-восточный и восточный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье островов местами до 1 градуса тепла.