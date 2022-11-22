В ночь на среду в Эстонии облачно с прояснениями. Местами, преимущественно на юго-востоке страны и побережье, легкие снегопады. Ветер восточный и северо-восточный 4-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов мороза, на побережье местами ноль.
В среду в Эстонию вновь придут снегопады
В среду в Эстонию вновь придут снегопады
Днем облачно. По регионам на побережье легкие снегопады и мокрый снег. Ветер восточный и северо-восточный 4-10, на островах и северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза.
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