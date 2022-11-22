В среду в Эстонию вновь придут снегопады

В ночь на среду в Эстонии облачно с прояснениями. Местами, преимущественно на юго-востоке страны и побережье, легкие снегопады. Ветер восточный и северо-восточный 4-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов мороза, на побережье местами ноль.