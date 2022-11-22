Последние погодные модели показывают, что зима медленно, но верно укрепляет свои позиции в Эстонии, написал в Facebook синоптик Кайро Кийтсак.
Эстонский синоптик: зима пришла, чтобы остаться и укрепить свои позиции
По словам Кийтсака, колебания зимних температур естественны. А в зонах, находящихся под влиянием моря, температура колеблется между плюсом и минусом больше, чем на материке. Но в целом, по словам синоптика, зима постепенно набирает силу.
«Текущие сигналы, исходящие от погодной модели, указывают на то, что зимние погодные условия пришли, чтобы остаться и потихоньку укрепить свои позиции», – отмечает Кийтсак. По его словам, переломной в этом году стала середина ноября, тогда как в прошлом году прорыв зимы пришелся на последние числа ноября.
Что касается погоды в ближайшие дни, то, по данным метеослужбы, всю предстоящую неделю будет преобладать зимняя погода. Время от времени будет идти снег и метель. На островах температура воздуха начинает колебаться между плюсом и минусом. Осадки выпадут на островах и местами на побережье в виде мокрого снега и дождя. На материке температура воздуха будет в основном минусовой.