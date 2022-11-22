Эстонский синоптик: зима пришла, чтобы остаться и укрепить свои позиции

По словам Кийтсака, колебания зимних температур естественны. А в зонах, находящихся под влиянием моря, температура колеблется между плюсом и минусом больше, чем на материке. Но в целом, по словам синоптика, зима постепенно набирает силу.

«Текущие сигналы, исходящие от погодной модели, указывают на то, что зимние погодные условия пришли, чтобы остаться и потихоньку укрепить свои позиции», – отмечает Кийтсак. По его словам, переломной в этом году стала середина ноября, тогда как в прошлом году прорыв зимы пришелся на последние числа ноября.