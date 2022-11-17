Синоптики предупреждают ⟩ В ближайшие дни температура воздуха может упасть до 12 градусов мороза

В ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег, на побережье местами метель. Ветер северо-восточный и восточный, 5-12, на островах и побережье порывами до 20 м/с. Днем ожидается облачная погода, временами снег, до полудня на побережье местами метель. Ветер восточных направлений, 4-10, на островах и побережье северо-восточный и восточный, 7-13, порывами 18 м/с, после полудня ослабеет. Температура воздуха ночью 1-7 градусов мороза, днем 1-4 градуса мороза.

В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, местами снег. Ветер южный и юго-восточный, 3-8, на островах запада страны и побережье порывами 13 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, снег, к вечеру осадки по многим регионам прекратятся. Ветер сменит направление на южное, 3-9, вечером у Рижского залива усилится порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем до 5 градусов мороза.