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Завтра в Эстонии наметет еще больше снега

BNS
Завтра в Эстонии наметет еще больше снега
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Снежная погода в Эстонии.
Снежная погода в Эстонии. Фото: Marko Saarm

В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно с прояснениями. По регионам, преимущественно на побережье, слабые снегопады и мокрый снег. Ветер северо-восточный и восточный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье местами до 2 градусов тепла.

Днем на севере страны облачно с прояснениями, на побережье местами снегопады и мокрый снег, на юге страны малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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