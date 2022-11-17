В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно с прояснениями. По регионам, преимущественно на побережье, слабые снегопады и мокрый снег. Ветер северо-восточный и восточный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье местами до 2 градусов тепла.
Завтра в Эстонии наметет еще больше снега
Завтра в Эстонии наметет еще больше снега
Днем на севере страны облачно с прояснениями, на побережье местами снегопады и мокрый снег, на юге страны малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.