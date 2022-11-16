В ночь на четверг в Эстонии будет облачно с прояснениями. Вдали от побережья по регионам слабые снегопады. На побережье осадки сильнее, пройдут преимущественно дожди и мокрый снег. Ветер северо-восточный и северный 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на юге страны местами до 5 градусов мороза.
Завтра в Эстонии местами пройдут слабые снегопады
Завтра в Эстонии местами пройдут слабые снегопады
Днем облачно с прояснениями. Вдали от побережья по многим регионам слабые снегопады и мокрый снег, на побережье преимущественно дожди и мокрый снег. Ветер северо-восточный и восточный, 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.