Прогноз на неделю: температура упадет ниже нуля и может выпасть первый снег

В среду скандинавский антициклон распространится на Балтию и останется здесь на всю неделю. На материковой части страны 16 ноября днем местами пройдут мокрый снег и снег, на побережье также дожди, а на северном побережье осадки будут интенсивнее. Ветер северо-восточный и северный 3-9, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 1..4°С.

В четверг и пятницу в регионе Балтийского моря сохранится циклон, температура опустится ниже нуля градусов и будет постепенно становиться все холоднее и холоднее. Циклон, движущийся на восток, не принесет нам ни дождя, ни ураганного ветра.

В пятницу, субботу и воскресенье у нас на южном крае циклона продолжится приток холодного воздуха с востока.