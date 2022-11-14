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Прогноз на неделю: температура упадет ниже нуля и может выпасть первый снег

prognoz.ee
Прогноз на неделю: температура упадет ниже нуля и может выпасть первый снег
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На этой недели могут выпасть мокрый снег и снег.
На этой недели могут выпасть мокрый снег и снег. Фото: Elmo Riig

Завтра над Балтией на восток пройдет циклон, который принесет небольшой дождь, местами мокрый снег.

В среду скандинавский антициклон распространится на Балтию и останется здесь на всю неделю. На материковой части страны 16 ноября днем местами пройдут мокрый снег и снег, на побережье также дожди, а на северном побережье осадки будут интенсивнее. Ветер северо-восточный и северный 3-9, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 1..4°С.

В четверг и пятницу в регионе Балтийского моря сохранится циклон, температура опустится ниже нуля градусов и будет постепенно становиться все холоднее и холоднее. Циклон, движущийся на восток, не принесет нам ни дождя, ни ураганного ветра.

В пятницу, субботу и воскресенье у нас на южном крае циклона продолжится приток холодного воздуха с востока.

В понедельник страны Балтии останутся на западной краю циклона, куда начнет поступать чуть более теплый воздух с юга.

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