Галерея ⟩ Лето возвращается? В Эстонии рекордно теплая погода

Напомним, что еще в среду, 9 ноября, Кийтсак спрогнозировал, что над Эстонией будет перемещаться рекордно теплая воздушная масса, и это давало основание прогнозировать отклонение температуры на 14-18 градусов от средней температуры 1979-2010 годов. По прогнозу Кийтсака, на высоте двух метров над землей, или на высоте официальных измерений, температура воздуха поднимется до 14 градусов. В итоге прогнозы оказались точными.