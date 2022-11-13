В субботу, 12 ноября, была рекордно теплая для ноября погода, местами температура поднималась даже выше 14 градусов.
Галерея ⟩ Лето возвращается? В Эстонии рекордно теплая погода
«Иногда не так тепло даже в канун Иванова дня», – написал в социальных сетях синоптик Кайро Кийтсак.
Напомним, что еще в среду, 9 ноября, Кийтсак спрогнозировал, что над Эстонией будет перемещаться рекордно теплая воздушная масса, и это давало основание прогнозировать отклонение температуры на 14-18 градусов от средней температуры 1979-2010 годов. По прогнозу Кийтсака, на высоте двух метров над землей, или на высоте официальных измерений, температура воздуха поднимется до 14 градусов. В итоге прогнозы оказались точными.
Абсолютный температурный рекорд ноября – 15,2 градуса – был установлен 3 ноября 1967 года в Валга.
Но тепло задержится ненадолго: уже первая половина следующей недели принесет похолодание – ночные температуры воздуха опустятся до небольшого минуса, а дневные максимальные температуры уже не будут достигать десяти градусов. Подробнее читайте здесь.