Воскресенье будет солнечным и ясным

В воскресенье днем в Эстонии сохранится ясная и солнечная погода, в восточной части материка местами облачно, но также без осадков. Ветер северо-западный, 4-9, на северном побережье порывами до 14 м/сек, во второй половине дня ветер ослабеет. Температура воздуха днем 6..10°C.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер северо-западный – западный, порывами до 15 м/сек. Высота волны 0,8-1,4 метра. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха в течение ночи 4..6°C.