В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается ясная погода, без осадков. Ветер северо-западный – западный, 4-8, порывами до 12, на северном побережье порывами до 13-18 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8, на побережье островов до 10 градусов тепла.
Воскресенье будет солнечным и ясным
Воскресенье будет солнечным и ясным
В воскресенье днем в Эстонии сохранится ясная и солнечная погода, в восточной части материка местами облачно, но также без осадков. Ветер северо-западный, 4-9, на северном побережье порывами до 14 м/сек, во второй половине дня ветер ослабеет. Температура воздуха днем 6..10°C.
На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер северо-западный – западный, порывами до 15 м/сек. Высота волны 0,8-1,4 метра. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха в течение ночи 4..6°C.
В воскресенье днем в Причудье ветер северо-западный, 4-8, порывами до 12 м/сек, во второй половине дня ослабеет. Высота волны 0,7-1,2 метра. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха днем 6..8°C.
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