Завтра на Эстонию опустятся туманы

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная погода с отдельными прояснениями. Временами пройдут дожди. Местами возможны туманы. Ветер юго-западный и южный, 5-11, до полуночи в районе Рижского залива порывами до 15 м/с. Температура воздуха 6-10 градусов тепла.