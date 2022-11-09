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Завтра на Эстонию опустятся туманы

prognoz.ee
Завтра на Эстонию опустятся туманы
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Осень, туман.
Осень, туман. Фото: Mailiis Ollino

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная погода с отдельными прояснениями. Временами пройдут дожди. Местами возможны туманы. Ветер юго-западный и южный, 5-11, до полуночи в районе Рижского залива порывами до 15 м/с. Температура воздуха 6-10 градусов тепла.

Днем облачно с отдельными прояснениями. По регионам кратковременные дожди. Утром местами возможны туманы. Ветер юго-западный и западный 4-10 м/с. Температура воздуха 8-11 градусов тепла.

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